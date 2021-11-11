Сын Ротару отреагировал на слова критика о здоровье мамы

Руслан Евдокименко, сын Софии Ротару, отреагировал на слова музыкального критика Сергея Соседова о здоровье мамы, назвав его «молью». Также в интервью «Московскому комсомольцу», сын певицы сказал, что с ней все хорошо.
На днях Сергей Соседов заявил порталу BLITZ+, что у Ротару «уже не то здоровье», поэтому она почти и не дает концертов.
В ответ на данные слова Руслан Евдокимов сказал: «А кто такой Соседов? Смешно. Соседов — моль. Нам очень приятно, что люди волнуются. С мамой все хорошо. Спасибо».
Также слухи о болезни Ротару в интервью YouTube-проекту «Ужин с Dorotye» опровергла сестра певицы Аурика.
«Это, слава Богу, сплетни. Всю жизнь пишут. Когда она была худая, писали, что у нее туберкулез, что она болеет. Одно время даже писали, что она умерла. Я говорю, Господи, люди, вам делать нечего? Слава Богу, она здорова и проживет еще долго. Просто пушку кто-то пускает, не знаю кому это нужно. То замуж выдают, то она болеет. Пусть люди не думают. Все нормально. Все хорошо».
Сама София Ротару комментариев о своем здоровье не дает. Но в последнее время певица и впрямь редко выступает и то на частных мероприятиях, что видимо и послужило поводом для слухов.