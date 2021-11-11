Сын Ротару отреагировал на слова критика о здоровье мамы

«Это, слава Богу, сплетни. Всю жизнь пишут. Когда она была худая, писали, что у нее туберкулез, что она болеет. Одно время даже писали, что она умерла. Я говорю, Господи, люди, вам делать нечего? Слава Богу, она здорова и проживет еще долго. Просто пушку кто-то пускает, не знаю кому это нужно. То замуж выдают, то она болеет. Пусть люди не думают. Все нормально. Все хорошо».