Экс-солистка «Ранеток» обвинила продюсера в домогательствах

Участница группы "Ранетки", входившая в ее состав на протяжении всего времени существования коллектива, Женя Огурцова обвинила продюсера Сергея Мильниченко в растлении участниц. Об этом она написала в книге, а также рассказала в интервью шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале Super.

Фото: Instagram Instagram

По словам Огурцовой, сама она однажды была подвержена харрасменту, но смогла убежать, после чего Мильниченко обратил все в шутку.

Огурцова уверяет, что другая участница группы, Лера Козлова, сразу отнеслась к мужчине с подозрением, однако ей не поверили, за что потом "очень долго извинялась".

Ранее украинская певица Оля Полякова выступила с обвинениями в адрес композитора и продюсера Константина Меладзе в домогательствах, поддержав свою коллегу по сцене Ани Лорак.

Соответствующее заявление артистка разместила в своем профиле в Instagram.

В своем видео Полякова, в том числе заявила, что верит Ани Лорак и считает, что та говорит абсолютную правду.

В апреле певица Ани Лорак поделилась воспоминаниями, как однажды попала под опеку Константина Меладзе. Однако после того, как он назвал условия будущего сотрудничества, Лорак поняла, что не готова к таким отношениям.