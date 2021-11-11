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Татьяна Васильева объяснила, почему ей нравится работать с геями

Вероника Полынина
1 час назад

Актриса Татьяна Васильева рассказала, что ей нравится работать с геями, потому что они талантливые и от них хорошо пахнет.

Васильева объяснила, почему ей нравится работать с геями
Фото: InstagramInstagram

«Есть те, которые мне очень-очень нравятся. Не как мужчины, конечно. А именно как партнеры, они зачастую хорошие актеры. От них хорошо пахнет, они хорошо одеваются», - сказала Васильева в интервью Youtube-проекту «Откройте, Давид!».

Актриса отметила, что ей нравится, когда мужчины следят за собой и ходят в салоны красоты, но смущает, когда нетрадиционная ориентация выставляется напоказ.

По словам Васильевой, у нее никогда не было много поклонников, потому что ей приходилось много работать, а почти все ее партнеры по сцене – геи.

Также Васильева заявила, что у представителей ЛГБТ-сообщества существует «мощная диаспора», они всегда поддерживают друг друга и помогают продвинуться по карьерной лестнице.

«Если, конечно, не доходит до поножовщины, потому что эти ребята – они все очень ревнивые, хуже женщин», - отметила актриса.

Шоу-бизнес,Татьяна Васильева,
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