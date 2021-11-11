Муцениеце рассказала о сексе после развода

Актриса Агата Муцениеце в интервью с Идой Галич на YouTube-шоу "Есть вопросики" призналась, что ужасно себя чувствовала во время первого секса после развода с актером Павлом Прилучным, с которым та состояла в браке практически 10 лет.
"Поделюсь с тобой, даже во время первого секса после брака я чувствовала себя ужасно. Мне казалось, что я как будто изменяю. Все во мне было настолько привыкшее к супругу, что, казалось, это очень неправильно", – рассказала Муцениеце.
Она добавила, что даже пыталась завести отношения после развода, однако они распались спустя месяц по желанию актрисы.
Помимо этого, Муцениеце несколько раз занималась сексом "просто так", однако близость с мужчиной дается актрисе непросто из-за непривычной мысли о том, что у нее могут быть другие партнеры кроме Прилучного.
"Я в свою голову уже вбила, что у меня только один единственный. Да, это тяжело далось. Но и не пошло особо. Уже давно не было секса. Я пыталась завести отношения, не сложилось", – пожаловалась Муцениеце.
Ранее Муцениеце прокомментировала роман Прилучного с актрисой Мирославой Карпович.