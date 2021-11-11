Гузеева впервые появилась в эфире после COVID

Актриса Лариса Гузеева впервые появилась в эфире Первого канала после перенесенного COVID-19. В новом выпуске телешоу «Давай поженимся» она вновь заняла место ведущей.
«Спасибо моей команде за деликатность, за уважение. Я не дала ни одного интервью, не ответила ни на один звонок. Рядом лежал Валера Гаркалин. Я не понимаю такого животного любопытства», — сказала она перед началом передачи.
Гузеева призвала зрителей беречь себя и соблюдать антиковидные меры.
«Там, где я была, туда не надо. Это такой ужас», — заключила она.
Напомним, что телеведущая оказалась в больнице в конце сентября. Тогда Гузеева вызвала скорую с жалобой на кашель и высокую температуру. Врачи обнаружили у 62-летней актрисы 60% поражение правого легкого и 50% – левого. Кроме проблем с дыханием, у Ларисы начались проблемы с почками.
Гузеева провела в больнице почти месяц. После выписки в конце октября телеведущая заявила, что, несмотря на выздоровление, ей все еще приходится проходить курс реабилитации от последствий COVID-19.