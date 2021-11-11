Суд отказал россиянину в миллиардном иске к группе Metallica

Арбитражный суд Орловской области отказался рассматривать иск Ивана Хохлова с требованием взыскать $1 млрд с рок-группы Metallica и назначить ему пожизненное содержание. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда.

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Россиянин в своем иске заявил, что является автором всех текстов и музыки популярной группы. В связи с этим он потребовал «взыскать $1 млрд» задолженности и «назначить ему пожизненное содержание с доходов от продажи музыки, атрибутики и прочего Metallica».

«Арбитражный суд при решении вопроса о принятии искового заявления к производству установил, что оно подано с нарушением требований», - отмечается в определении суда о возвращении иска.

В частности, истец неправильно составил заявление, не оплатил госпошлину, а также не предоставил сведений об урегулировании вопроса в досудебном порядке.

Суд пришел к выводу, что «неустановленное лицо обратилось в арбитражный суд с иском к неустановленному лицу без указания фактических обстоятельств дела, ссылок на нормы права и соответствующих доказательств, без конкретизации и обоснования заявленных требований и причин обращения в суд Орловской области», и принял решение отказать в иске.