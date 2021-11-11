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Стали известны новые детали экспертизы останков расчлененного рэпера Картрайта

Lenta.ru
51 минуту назад

Судебно-медицинская экспертиза останков расчлененного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) показала, что тело музыканта могли расчленять до наступления его смерти. Об этом сообщает РИА Новости.

Изучив очаговые скопления эритроцитов по краю срезов, эксперты пришли к выводу, что расчленять рэпера могли как за несколько десятков минут до смерти, так и спустя несколько минут.

Ранее повторное исследование показало, что смерть Юшко носила неестественный характер. У рэпера не обнаружили патологических состояний, которые могли бы стать причиной смерти. При этом экспертиза показала, что за несколько часов до смерти Картрайт получил травму живота.

Вдова Картрайта уверяла, что ее супруг умер от передозировки наркотиками, а она расчленила тело музыканта, чтобы скрыть его «бесславную» смерть. Тем не менее специалисты пришли к выводу, что Юшко был здоров и умер не своей смертью.

О гибели рэпера стало известно 30 июля 2020 года. Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвинили вдову музыканта. Она свою вину не признает. 26 декабря того же года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест Кохал до 28 февраля 2021-го.

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