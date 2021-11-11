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Богомолов высмеял идею Орейро сыграть простую русскую женщину

Елена Прошина
1 час назад

Режиссер Константин Богомолов высмеял идею уругвайской актрисы Наталии Орейро , которая получила российский паспорт, сыграть простую русскую труженицу. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он сказал, что такая вероятность зависит от создателей киноленты.

«Вы знаете, это зависит от режиссера, может ли Наталия Орейро… Знаете, шутки шутками, но я еще не сошел с ума, чтобы комментировать высказывание Наталии Орейро», — подчеркнул он.

В свою очередь, режиссер Владимир Бортко вообще не смог вспомнить артистку.

«Я понятия не имею ни об актрисе, ни о гражданстве», — сказал он.

Гражданство актрисе и ее 9-летнему сыну Мерлину Атауальпа 25 октября присвоил Владимир Путин. После этого Орейро поблагодарила россиян за получение гражданства и заметила, что ее к России привязывает более двадцати лет любви, которая теперь «станет еще крепче».

Российский паспорт Наталия Орейро получила в российском посольстве в Аргентине, после чего поделилась, что хочет «сыграть женщину, которая бы не была частью известной истории, а сыграть труженицу».

В пример она привела женщин, которых видела во время частых путешествий по России.

«И меня поразило, когда в три часа ночи в холодную сибирскую зиму к поезду подошли женщины с металлическими палками и стали сбивать лед с путей», — вспомнила актриса.

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