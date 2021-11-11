Кеосаян назвал главную беду больших артистов

Режиссер Тигран Кеосаян, поздравил Олесю Железняк с днем рождения и отметил ее уникальный талант. Он считает, что актриса еще не успела в полной мере его раскрыть, и назвал это бедой всех больших артистов. Поздравления телеведущего опубликовал РИА ФАН.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Актрисе театра и кино Олесе Железняк 11 ноября исполняется 47 лет.

Кеосаян поделился личными впечатлениями от совместной работы с Железняк в фильме «Ландыш серебристый». По его словам, с самого начала было понятно, что работать предстоит с ярким, необычным человеком. А по мере съемок телеведущий понял, что Олеся еще и глубокий артист, который обладает большим талантом.

«Его (талант - Прим. ред.), по-моему, до сих пор не могут правильно развить. Ей еще не довелось попасть к театральному или кинорежиссеру, чтобы дать тот материал, который достоин ее таланта. Это беда для всех больших артистов», - подчеркнул Кеосаян.

Кроме того, он отметил, что считает «Ландыш серебристый» прекрасной картиной, на которой работала хорошая команда. Тигран Кеосаян добавил, что для него большая честь, что он имеет отношение к становлению Олеси Железняк как большой актрисы.