"Я еще не сошел с ума": Богомолов высмеял Наталью Орейро

Режиссер Константин Богомолов посмеялся над идеей получившей российский паспорт уругвайской актрисы Наталии Орейро сыграть простую русскую труженицу. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он сказал, что такая возможность зависит от режиссера.

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"Вы знаете, это зависит от режиссера, может ли Наталия Орейро…Знаете, шутки шутками, но я еще не сошел с ума, чтобы комментировать высказывание Наталии Орейро", - сказал он.

В свою очередь, Владимир Бортко не смог вспомнить артистку.

"Я понятия не имею ни об актрисе, ни о гражданстве", - сказал он.

Гражданство актрисе и ее 9-летнему сыну Мерлину Атауальпа 25 октября присвоил президент России Владимир Путин.

После этого Орейро поблагодарила россиян за присвоение ей гражданства и отметила, что ее с Россией связывает более двадцати лет любви, которая теперь "станет еще крепче".