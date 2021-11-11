В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Богомолов посмеялся над желанием Орейро сыграть русскую труженицу

Газета.Ru
11 минут назад

Режиссер Константин Богомолов посмеялся над идеей получившей российский паспорт уругвайской актрисы Наталии Орейро сыграть простую русскую труженицу. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он сказал, что такая возможность зависит от режиссера.

"Я еще не сошел с ума": Богомолов высмеял Наталью Орейро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вы знаете, это зависит от режиссера, может ли Наталия Орейро…Знаете, шутки шутками, но я еще не сошел с ума, чтобы комментировать высказывание Наталии Орейро", - сказал он.

В свою очередь, Владимир Бортко не смог вспомнить артистку.

"Я понятия не имею ни об актрисе, ни о гражданстве", - сказал он.

Гражданство актрисе и ее 9-летнему сыну Мерлину Атауальпа 25 октября присвоил президент России Владимир Путин.

После этого Орейро поблагодарила россиян за присвоение ей гражданства и отметила, что ее с Россией связывает более двадцати лет любви, которая теперь "станет еще крепче".

Паспорт Наталия Орейро получала в российском посольстве в Аргентине, после чего заявила, что хочет "сыграть женщину, которая бы не была частью известной истории, а сыграть труженицу".

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители