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Сильвестр Сталлоне рассказал, как чуть не погиб во время съемок

Москва24
56 минут назад

Американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал, как чуть не погиб во время съемок фильма "Рокки IV". Речь идет о сцене драки с Дольфом Лундгреном, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Сильвестр Сталлоне едва не погиб во время съемок
Фото: ReutersReuters

Сталлоне получил сильный удар от коллеги. Актер почувствовал себя плохо той же ночью: у него поднялось давление до 260.

"Я собирался поговорить с ангелами", – рассказал Сталлоне.

Он был доставлен в реанимацию и оставался в отделении интенсивной терапии в течение четырех суток, прежде чем вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что три члена съемочной группы пострадали на съемках фильма "Неудержимые-4" в Греции, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Отмечается, что технический сотрудник, оператор и каскадер Джейсона Стэтхэма получили травмы в Салониках, где проходили съемки картины. Один из техников получил серьезные повреждения при падении с судна. Врачи оценивают его состояние как критическое.

Шоу-бизнес,Сильвестр Сталлоне,
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