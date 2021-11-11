Сильвестр Сталлоне едва не погиб во время съемок

Американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал, как чуть не погиб во время съемок фильма "Рокки IV". Речь идет о сцене драки с Дольфом Лундгреном, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

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Сталлоне получил сильный удар от коллеги. Актер почувствовал себя плохо той же ночью: у него поднялось давление до 260.

"Я собирался поговорить с ангелами", – рассказал Сталлоне.

Он был доставлен в реанимацию и оставался в отделении интенсивной терапии в течение четырех суток, прежде чем вернуться к работе.