Норкин рассказал анекдот о споре российского пилота с летчиками НАТО

«Через десять минут он вдруг выходит на связь и говорит: "Ну как, понравилось?" "А что понравилось, ты же ничего не сделал. Что произошло-то?" Он говорит: "Как что произошло? Я в сортир сходил, покурил, со стюардессами кофе выпил. Слабо повторить?"» — окончил анекдот Норкин.