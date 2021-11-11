Норкин рассказал анекдот о споре российского пилота с летчиками НАТО

Телеведущий Андрей Норкин поделился с публикой шуткой о дискуссии, возникшей между пилотами истребителей НАТО и российским летчиком.
Журналист часто радует зрителей и гостей передачи «Место встречи» анекдотами. Телеведущий рассказывает злободневные остроты, тематически связанные с обсуждением в студии. На этот раз Норкин одной шуткой об унижении пилотов НАТО российским летчиком довел до экстаза слушателей.
«Летит наш самолет. Гражданский, большой, куда-то летит по своим делам. К нему подлетают два натовских истребителя. Пристроились по бокам, летят. Через какое-то время начали по рации нашего пилота задевать», — начал рассказывать анекдот ведущий.
Военные НАТО стали показывать россиянину, как умеют делать мертвую петлю, штопор и другие трюки. В ответ пилот гражданского самолета спросил у коллег, хотят ли они увидеть то, что никогда не смогут повторить сами. Летчики согласились, и тогда он выключил связь.
«Через десять минут он вдруг выходит на связь и говорит: "Ну как, понравилось?" "А что понравилось, ты же ничего не сделал. Что произошло-то?" Он говорит: "Как что произошло? Я в сортир сходил, покурил, со стюардессами кофе выпил. Слабо повторить?"» — окончил анекдот Норкин.
Ранее журналист порадовал зрителей остротой про ФСБ. Героем необычной шутки также становился президент России Владимир Путин.