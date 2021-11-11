Шепелева заразил COVID-19 человек с поддельным сертификатом

В своём личном аккаунте в Инстаграм ведущий Дмитрий Шепелев рассказал о том, что переболел коронавирусной инфекцией.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

"В общем, я переболел коронавирусом и собираюсь вам об этом честно рассказать", — написал звезда.

Во время путешествия в Италию десять человек также как и Дмитрий заразились COVID-19. В посте мужчина рассказал, что добросовестно вакцинировался, проходил все тестыи соблюдал меры индивидуальной защиты.

"Причина заражения оказалась очень простой — среди нас был человек с поддельным паспортом о вакцинации", — поделился Шепелев.

Симптомы болезни проявились на пятый день после заражения. Стоит отметить, что Дмитрий переболел вирусом в лёгкой форме: без высокой температуры и всего на несколько дней перестал чувствовать вкус и запах.

"Зачем делать, если все равно заболел? Так вот именно за тем, чтобы не загибаться от температуры и не страдать от лютых последствий", — отметил Шепелев.