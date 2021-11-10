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Рэпер Schokk на ринге отомстил Жигану за унижение 10-летней давности

Елена Прошина
35 минут назад

Рэпер Schokk ( Дмитрий Хинтер) в ходе боксерского поединка отомстил Жигану (Роману Чумакова) за унижение десятилетней давности. Видеозапись боя опубликована на YouTube-канале промоушена «Наше дело», который занимается организацией рэперских боев.

Рэпер Schokk отомстил Жигану за унижение 10-летней давности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Десять лет назад Жиган записал видео, где он дает пощечины и требует от стоящих на коленях Schokk’а и популярного рэпера Оксимирона извиниться. После инцидента Schokk уехал в Германию, а Оксимирон через некоторое время прекратил выступления. Все это время видеозапись так и не была опубликована полностью.

В этом году Жиган вызвал на бой Schokk’а, и рэпер согласился. Поединок состоялся в конце октября, видеозапись боя была опубликована 10 ноября. Между этими двумя событиями Оксимирон выпустил первый после шести лет молчания клип, где опубликовал кадры той записи десятилетней давности. Бой закончился победой Schokk’а.

В интервью Sport 24 после боя он рассказал, что он серьезно тренировался перед поединком.

При этом, по его словам, он не исключает, что со стороны Жигана будет продолжение.

«Уверен, что он будет делать какие-то пакости. Мы еще когда в личке общались, он угрожал, что в ринге это не закончится. Такой он человек. Что же мне теперь ходить — по улице и оглядываться по сторонам? Буду просто жить своей жизнью», - сказал Schokk.

Рэпер считает, что в Жигане нет внутреннего духа. Он сообщил, что понял это во втором раунде и тогда же ощутил, что выиграет бой.

Он также сообщил, что уже написал об итогах боя третьему участнику конфликта Оксимирону.

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