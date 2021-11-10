Обезображенная болезнью Гузеева впервые появилась на людях

62-летняя Лариса Гузеева на протяжении трех недель проходила лечение, которое ей потребовалось из-за тяжелой болезни. Покинув коммунарку, артистка пытается свыкнуться не только с постоянной нехваткой воздуха, но и своей новой внешностью.

Фото: кадр из передачи «Давай поженимся!» кадр из передачи «Давай поженимся!»

О своем диагнозе известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева узнала после самостоятельно проведенного экспресс-теста на коронавирус. Незадолго до этого звезда шоу «Давай поженимся!» побывала в одном из популярных санаториев Крыма. Недолгий отпуск свахи оказался весьма насыщенным. Несмотря на прохладную погоду, она не побоялась устроить несколько заплывов в море. Не исключено, что экстремальное «моржевание» как раз и поспособствовало стремительному развитию болезни, по вине которой Лариса Андреевна и «загудела» в пресловутую Коммунарку на три бесконечных недели.

Как призналась Гузеева, в результате ковида пострадали не только ее легкие, но и внешность. «Я сейчас страшная невозможно», — пожаловалась звезда после выписки из больницы. Но к радости поклонников, стало известно о триумфальном возвращении самой известной свахи страны на экраны. Совсем скоро Лариса Гузеева вновь будет критиковать, наставлять и подбадривать пришедших на ее шоу женихов и невест, а пока фанатам только остается гадать, насколько коварный недуг обезобразил внешность их любимицы.

«Этот день наступил! Мы продолжаем снимать программу «Давай поженимся». Скоро вы увидите нашу любимую Ларисочку! И мы будем с новым напором делать интересные программы", - сообщила радостную новость Роза Сябитова в личном блоге.