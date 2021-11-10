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Получившая российский паспорт Наталия Орейро захотела сыграть путевую обходчицу

Вероника Полынина
49 минут назад

Уругвайская актриса Наталия Орейро после получения российского паспорта призналась, что ее вдохновляют сильные русские женщины. Об этом пишет РБК.

Стали известны слова Орейро после получения российского паспорта
Фото: InstagramInstagram

По словам Орейро, именно такой образ она хотела бы воплотить в кино.

Примером сильной русской женщины актриса назвала обходчиц железнодорожных путей. Орейро призналась, что была поражена, когда увидела зимой в Сибири, как в три часа ночи к поезду подошли женщины и стали сбивать лед с путей.

«Они были очень сильными. Мне сказали, что они привыкли к такой работе», - поделилась актриса.

25 октября президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства Наталии Орейро и ее 9-летнему сыну Мерлину. 10 ноября посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании российской дипмиссии в Буэнос-Айресе вручил Орейро паспорт гражданина Российской Федерации.

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Актриса прочла присягу на русском и испанском языках, после чего сказала: «Спасибо, я очень рада».

Шоу-бизнес,Дмитрий Феоктистов,Наталия Орейро,Владимир Путин,Госдума,
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