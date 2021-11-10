Стали известны слова Орейро после получения российского паспорта

Уругвайская актриса Наталия Орейро после получения российского паспорта призналась, что ее вдохновляют сильные русские женщины. Об этом пишет РБК.

Фото: Instagram Instagram

По словам Орейро, именно такой образ она хотела бы воплотить в кино.

Примером сильной русской женщины актриса назвала обходчиц железнодорожных путей. Орейро призналась, что была поражена, когда увидела зимой в Сибири, как в три часа ночи к поезду подошли женщины и стали сбивать лед с путей.

«Они были очень сильными. Мне сказали, что они привыкли к такой работе», - поделилась актриса.

25 октября президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства Наталии Орейро и ее 9-летнему сыну Мерлину. 10 ноября посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании российской дипмиссии в Буэнос-Айресе вручил Орейро паспорт гражданина Российской Федерации.