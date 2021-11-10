Цыганова сравнила Моргенштерна с «кучкой навоза»

Вика Цыганова прокомментировала экстравагантные поступки и слова Моргенштерна о Дне Победы, сравнив рэпера с «кучкой навоза». При этом в интервью NEWS.ru певица отметила, что в будущем он может стать «прекрасной розой».

«Моргенштерн — продукт своего времени. Он перерастет. Он, может быть, как кучка навоза, на которой спустя время вырастет прекрасная роза», — приводятся в материале слова Цыгановой.

По ее мнению, 23-летний Моргенштерн «просто проходит свой путь». Во времена СССР многие также «не читали книг, не развивались, а сидели в гараже и пили водку», но в отличие от советской молодежи нынешняя не имеют иллюзий, отметила Цыганова.