В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Цыганова сравнила Моргенштерна с «кучкой навоза»

Елена Прошина
46 минут назад

Вика Цыганова прокомментировала экстравагантные поступки и слова Моргенштерна о Дне Победы, сравнив рэпера с «кучкой навоза». При этом в интервью NEWS.ru певица отметила, что в будущем он может стать «прекрасной розой».

Цыганова сравнила Моргенштерна с «кучкой навоза»
Фото: InstagramInstagram

«Моргенштерн — продукт своего времени. Он перерастет. Он, может быть, как кучка навоза, на которой спустя время вырастет прекрасная роза», — приводятся в материале слова Цыгановой.

По ее мнению, 23-летний Моргенштерн «просто проходит свой путь». Во времена СССР многие также «не читали книг, не развивались, а сидели в гараже и пили водку», но в отличие от советской молодежи нынешняя не имеют иллюзий, отметила Цыганова.

«Сейчас дети уже в 20 лет становятся взрослыми. Но вместо иллюзий перед ними стоят соблазны и искушения, справиться с которыми Моргенштерну и его сверстникам поможет только вера в Бога».

Шоу-бизнес,Вика Цыганова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители