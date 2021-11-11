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Певица Вика Цыганова назвала рэпера Моргенштерна «кучкой навоза»

Слово и Делоиещё 1
58 минут назад

Известный российский рэпер Алишер Моргенштерн с некоторых пор является не только исполнителем, но и в прямом смысле инфоповодом: каждое слово или действие артиста способно вызвать широкий резонанс в прессе и Сети. Высказалась в адрес звезды и 58-летняя певица Вика Цыганова.

Вика Цыганова назвала рэпера Моргенштерна «кучкой навоза»
Фото: instagram.com / @morgen_shterninstagram.com / @morgen_shtern

Исполнительница хита «Федор гребет» флер скандальности вокруг музыканта объяснила тем, что на это существует большой спрос. Моргенштерн, по ее словам, является не чем иным, как «продуктом своего времени».

«Он перерастет. Он, может быть, как кучка навоза, на которой спустя время вырастет прекрасная роза», — рассказала Цыганова в комментарии порталу NEWS.ru.

Артистка поделилась мнением, согласно которому рэпер «просто проходит свой путь», и напомнила, что при советском строе также существовали люди, предпочитавшие посиделки в гараже и распитие водки собственному личностному развитию.

Одними из наиболее громких скандалов, связанных с персоной Моргенштерна, стали судебное разбирательство по делу о пропаганде наркотиков, в результате которого его оштрафовали на 100 тысяч рублей, а также волна негатива, поднятая высказыванием рэпера о ненужности празднования Дня Победы.

Шоу-бизнес,Вика Цыганова,
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