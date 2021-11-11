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Малышева объяснила, как врачам удалось спасти жизнь МакSим: «Каждый день проводились консилиумы»

WMJ.ruиещё 1
25 минут назад

Теледоктор рассказала, как певице удалось справиться с тяжелой болезнью.

Малышева объяснила, как врачи спасли жизнь МакSим
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Несколько месяцев назад певица МакSим чудом победила пневмонию, когда около месяца провела в коме. Многие поклонники удивляются, как звезде удалось выжить после тяжелого заболевания и клинической смерти. При этом подобный случай с МакSим не впервые: она несколько раз попадала в ДТП, травмы в которых чаще всего несовместимы с жизнью. Тем не менее, каждый раз исполнительница была на волоске от смерти и все равно выживала. Теледоктор Елена Малышева объяснила, почему ее звездная коллега смогла остаться жива и прийти в себя.

Это была выдающаяся работа врачей-реаниматологов. Потому что Марина находилась на аппарате ЭКМО. Я знаю, что консилиумы проводились каждый день! Это гениально!

— поделилась Малышева на Youtube-канале Надежды Стрелец. Как отметила телеведущая, за жизнь МакSим боролись лучшие врачи, которые выполняли свою работу очень внимательно, что помогло предотвратить все возможные последствия.

Дети МакSим переехали к бабушке

После выписки из больницы певица проходит реабилитацию, из-за чего в ближайшее время точно не будет выступать с концертами. Тем не менее, на месте она не сидит: звезда проводит время с дочерями, а также открыла свою Школу искусств, где активно принимает участие в качестве преподавательницы.

Шоу-бизнес,Елена Малышева,
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