Малышева объяснила, как врачи спасли жизнь МакSим

Несколько месяцев назад певица МакSим чудом победила пневмонию, когда около месяца провела в коме. Многие поклонники удивляются, как звезде удалось выжить после тяжелого заболевания и клинической смерти. При этом подобный случай с МакSим не впервые: она несколько раз попадала в ДТП, травмы в которых чаще всего несовместимы с жизнью. Тем не менее, каждый раз исполнительница была на волоске от смерти и все равно выживала. Теледоктор Елена Малышева объяснила, почему ее звездная коллега смогла остаться жива и прийти в себя.