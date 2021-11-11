Малышева объяснила, как врачи спасли жизнь МакSим

Теледоктор рассказала, как певице удалось справиться с тяжелой болезнью.
Несколько месяцев назад певица МакSим чудом победила пневмонию, когда около месяца провела в коме. Многие поклонники удивляются, как звезде удалось выжить после тяжелого заболевания и клинической смерти. При этом подобный случай с МакSим не впервые: она несколько раз попадала в ДТП, травмы в которых чаще всего несовместимы с жизнью. Тем не менее, каждый раз исполнительница была на волоске от смерти и все равно выживала. Теледоктор Елена Малышева объяснила, почему ее звездная коллега смогла остаться жива и прийти в себя.
Это была выдающаяся работа врачей-реаниматологов. Потому что Марина находилась на аппарате ЭКМО. Я знаю, что консилиумы проводились каждый день! Это гениально!
— поделилась Малышева на Youtube-канале Надежды Стрелец. Как отметила телеведущая, за жизнь МакSим боролись лучшие врачи, которые выполняли свою работу очень внимательно, что помогло предотвратить все возможные последствия.
После выписки из больницы певица проходит реабилитацию, из-за чего в ближайшее время точно не будет выступать с концертами. Тем не менее, на месте она не сидит: звезда проводит время с дочерями, а также открыла свою Школу искусств, где активно принимает участие в качестве преподавательницы.