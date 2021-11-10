Наталья Орейро получила русский паспорт

Аргентинская певица Наталья Орейро получила российский паспорт. Как сообщает РИА Новости, документ ей лично вручил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии.

Актриса прочла присягу на русском и испанском языках, после чего сказала: «Спасибо, я очень рада».

Напомним, что документы на получение гражданства она подала в июне прошлого года. По ее словам, все началось после того, как в выпуске программы «Вечерний Ургант» она назвала себя самой русской среди иностранок и пошутила, что Путину стоит присвоить ей гражданство.

25 октября президент Владимир Путин подписал указ, по которому аргентинская актриса и певица Наталья Орейро стала гражданкой России. Вместе с ней документы получит и сын исполнительницы — Мольо Орейро Мерлин Атауальпа.

Позднее она записала благодарственное видеопослание россиянам, в котором поблагодарила страну за такую честь.