«Я этого не понимаю»: Решение Хабенского возмутило Поргину

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина раскритиковала нового художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского, вернувшего в репертуар театра скандальный спектакль «Идеальный муж».
В комментарии изданию Blitz+ Поргина заявила, что не понимает решения нового худрука МХТ. Она отметила, что спектакль повествует о любви двух гомосексуалистов, и «это не очень смотрится».
«Мне это смешно, переписанная глупость. И уже выступали люди православные, уже говорили: "Остановитесь". Уже убрал Женовач, теперь Хабенский восстановил. Он, наверное, считает, что это шедевр. Я этого не понимаю», - возмутилась актриса.
Актер и режиссер Константин Хабенский был назначен худруком МХТ имени Чехова 27 октября, сменив на этом посту Сергея Женовача.
1 ноября стало известно, что Хабенский вернул в репертуар спектакль Константина Богомолова «Идеальный муж. Комедия», который в сентябре снял с показов Женовач.