«Я этого не понимаю»: Решение Хабенского возмутило Поргину

«Мне это смешно, переписанная глупость. И уже выступали люди православные, уже говорили: "Остановитесь". Уже убрал Женовач, теперь Хабенский восстановил. Он, наверное, считает, что это шедевр. Я этого не понимаю», - возмутилась актриса.