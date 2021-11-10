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«Я этого не понимаю»: Решение Хабенского возмутило Поргину

Вероника Полынина
31 минуту назад

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина раскритиковала нового художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского, вернувшего в репертуар театра скандальный спектакль «Идеальный муж».

«Я этого не понимаю»: Решение Хабенского возмутило Поргину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В комментарии изданию Blitz+ Поргина заявила, что не понимает решения нового худрука МХТ. Она отметила, что спектакль повествует о любви двух гомосексуалистов, и «это не очень смотрится».

«Мне это смешно, переписанная глупость. И уже выступали люди православные, уже говорили: "Остановитесь". Уже убрал Женовач, теперь Хабенский восстановил. Он, наверное, считает, что это шедевр. Я этого не понимаю», - возмутилась актриса.

Актер и режиссер Константин Хабенский был назначен худруком МХТ имени Чехова 27 октября, сменив на этом посту Сергея Женовача.

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1 ноября стало известно, что Хабенский вернул в репертуар спектакль Константина Богомолова «Идеальный муж. Комедия», который в сентябре снял с показов Женовач.

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