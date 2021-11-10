Сухоруков назвал виновных в его уходе из театра Моссовета

Актер Виктор Сухоруков назвал виновных в его уходе из Театра имени Моссовета. Как отметил артист в интервью «МК», в первую очередь он не сработался с режиссером Юрием Ереминым и худруком Евгением Марчелли.

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По словам Сухорукова, первый вел себя агрессивно и хамил, а второй был равнодушен и пуст, что актера сильно угнетало. Как заметил Сухоруков, эти люди ему не по сердцу, а в Марчелли он и вовсе не увидел лидера.

«Расставаться тяжело — жалеть нельзя. Не оглядывайся — там ничего не изменилось. Я уходил не от себя — я уходил к себе. И ушел не от Театра Моссовета, а от конкретных людей, которые там остались», — заявил он.

Напомним, что об уходе из театра имени Моссовета Сухоруков заявил 26 июля. На его сцене актер выступал более 10 лет. Сейчас артист продолжает свою карьеру в театре имени Вахтангова.