Пересильд осудили за нашивку с «Роскосмосом»

Актрису Юлию Пересильд раскритиковали за комбинезон с нашивками Первого канала и «Роскосмоса». В нем она появилась в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

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«На комбинезоне Пересильд еще много места для рекламы. Вот мыло можно еще прорекламировать», — пишут в комментариях под видео.

При этом сама актриса не видит в этом ничего плохого.

«Нельзя же только (оскорблять — прим.ред.). Нельзя видеть только плохое. Говорить, что у нас все плохо», — заявила она.

Другие комментаторы отметили, что Пересильд якобы ведет себя излишне наигранно. Другие же осудили актрису за то, что она назвала свой полет к МКС поступком, которым будут гордиться.

«Удивительно, как Юлия самозабвенно упивается собой. Крайне неестественно, наигранно и неискренне. Первое интервью Катерины (Гордеевой — прим. ред.), которое смотрела через силу. И не досмотрела», «Совершить поступок сейчас в России — это сказать правду. А то, что делает Пересильд — не поступок», — писали они.