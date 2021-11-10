Костенко рассказала о последствиях беременности и родов

В конце октября у футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко родился долгожданный сын.
Мальчика назвали Алексеем. Также супруги воспитывают двух дочек – Милану и Еву. А у спортсмена есть дочь Ангелина от первого брака.
Анастасия Костенко призналась, что ее накрыла послеродовая депрессия. Женщина постоянно плакала из-за страхов и сомнений.
«Утром все отлично, я самый счастливый человек, могу всплакнуть от трогательных моментов, но вечером. У меня возникало чувство, будто моя голова – это почтовый ящик, в котором записки с чужими страхами и сомнениями», - пишет модель.
Она добавила, что на момент написания поста почувствовала, как ее «отпускает», и поблагодарила супруга за поддержку.