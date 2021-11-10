В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Анастасия Костенко страдает от послеродовой депрессии

runews24.ru
1 час назад

В конце октября у футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко родился долгожданный сын.

Костенко рассказала о последствиях беременности и родов
Фото: ТАССТАСС

Мальчика назвали Алексеем. Также супруги воспитывают двух дочек – Милану и Еву. А у спортсмена есть дочь Ангелина от первого брака.

Анастасия Костенко призналась, что ее накрыла послеродовая депрессия. Женщина постоянно плакала из-за страхов и сомнений.

«Утром все отлично, я самый счастливый человек, могу всплакнуть от трогательных моментов, но вечером. У меня возникало чувство, будто моя голова – это почтовый ящик, в котором записки с чужими страхами и сомнениями», - пишет модель.

Она добавила, что на момент написания поста почувствовала, как ее «отпускает», и поблагодарила супруга за поддержку.

Шоу-бизнес,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители