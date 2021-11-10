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Ургант высмеял оставшихся без кабинетов «депутатов-мигрантов»

Елена Прошина
1 час назад

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал жалобы депутатов Госдумы на нехватку кабинетов. В эфире своего вечернего шоу на Первом канале, запись которого опубликована на YouTube, он назвал парламентариев впервые появившейся пятой фракции ГД — мигрантами.

Ургант высмеял оставшихся без кабинетов «депутатов-мигрантов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Так называемые депутаты-мигранты, которые пришли в Госдуму в поисках лучшей жизни, а им не выдали кабинеты. Получается, что после проведённых выборов появилась пятая фракция в Госдуме и не осталось кабинетов. Это говорит о чём? Демократия мешает нормально работать Госдуме. Пятая фракция — это как пятое колесо», — заявил телеведущий.

Также ведущий заявил, что многим депутатам и вовсе не нужен кабинет. В пример он привел Анатолия Вассермана, у которого, по мнению Урганта, и так хватает места в жилетке.

Напомним, что ранее депутаты Госдумы пожаловались на нехватку рабочих кабинетов. Причиной стало увеличение количества комитетов — по статусу первым заместителям и заместителям председателей комитетов полагаются кабинеты с приемными и комнатой для помощников. Таких кабинетов не хватило двум десяткам народных избранников.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Анатолий Вассерман,Госдума,
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