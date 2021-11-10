Ургант высмеял оставшихся без кабинетов «депутатов-мигрантов»

«Так называемые депутаты-мигранты, которые пришли в Госдуму в поисках лучшей жизни, а им не выдали кабинеты. Получается, что после проведённых выборов появилась пятая фракция в Госдуме и не осталось кабинетов. Это говорит о чём? Демократия мешает нормально работать Госдуме. Пятая фракция — это как пятое колесо», — заявил телеведущий.