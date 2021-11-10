В конце октября стало известно, что Константин Хабенский стал новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. На этом посту артист сменил Сергея Женовача, который так и не смог вписаться в коллектив прославленного театра.

Свою деятельность в новой должности Хабенский начал с решительных действий. В числе прочего он вернул в репертуар театра хит Константина Богомолова «Идеальный муж». Многие коллеги по цеху поддержали Константина Юрьевича, и в первую очередь Ксения Собчак. Правда, в этом ничего удивительного нет, ведь у нее был зуб на экс-худрука МХТ. По мнению журналистки, тот разрушил табаковский театр. Впрочем, радость Ксении Анатольевны можно объяснить и тем, что Хабенский так быстро вернул спектакль Богомолова.

Однако не все поют дифирамбы новому художественному руководители МХТ имени Чехова. К примеру, Людмила Поргина пришла в ярость после решения Константина Юрьевича об «Идеальном муже» Богомолова. Тут стоит отметить, что эта постановка стала одним из самых скандальных и, пожалуй, новаторских спектаклей современной России. Восемь лет назад перед премьерой своего детища Богомолов не был уверен в его успехе. Ведь незадолго до этого его «Турандот» провалилась в Пушкинском театре. Однако опасения Константина Юрьевича были напрасными, и «Идеальный муж» выдержал более 150 показов. Пока его не убрал из репертуара МХТ Женовач.

Вдова Николая Караченцова уверена в том, что Хабенский зря вернул постановку Богомолова. Актриса в интервью порталу BLITZ+ в довольно резкой форме дала оценку «Идеальному мужу», отметив, что сам спектакль является «переписанной глупостью». Причины, по которым новый художественный руководитель МХТ пошел на такой шаг, Людмила Андреевна понять не может.