Агния Дитковските родила третьего ребенка

Актриса Агния Дитковските о своих мужчинах и семейном положении предпочитает молчать. Недавно ее статус снова изменился - неожиданно для поклонников она стала мамой в третий раз.

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Личная жизнь Дитковските - большая тайна. Даже коллеги затрудняются сказать, скольких детей воспитывает актриса и с кем она все же решила связать свою судьбу. В личном микроблоге в «Инстаграме» Агния освещает в основном только работу и путешествия, но на этот раз она решила поделиться своим счастьем - неделю назад, 3 ноября, артистка снова стала мамой.

На официальной странице Дитковските появилось трогательное фото, на котором позирует с округлившимся животом, а короткая подпись к нему гласит: "03.11.2021 +1", - это означает, что семья артистки стала больше на одного человека.

Подписчики и коллеги в комментариях рассыпались в поздравлениях.

«Мои», - написала мать звезды Татьяна Лютаева, сопроводив свое короткое поздравление смайликом в виде сердечка.

Не остались в стороне и актриса Мария Горбань и супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - все очень счастливы за 33-летнюю актрису.

Пол малыша, его имя и хоть какую-то информацию о его отце фанатам вряд ли удастся узнать. Подобные факты Дитковските всегда предпочитала скрывать. Общественности хорошо известен лишь ее первый супруг, актер Алексей Чадов, от брака с которым у Агнии остался сын Федор. Мальчику было около года, когда звездные родители окончательно расстались, но приятельские отношения ради ребенка сохранили.

По некоторой информации, в 2017 году Дитковските закрутила роман с бизнесменом из Ташкента по имени Амир. Своего нового возлюбленного актриса никому никогда не показывала и в свете с ним не появлялась, а спустя несколько месяцев в СМИ вдруг просочилась информация о том, что Дитковските родила второго ребенка. Эта новость поразила всех - никто не видел актрису с округлившимся животом и даже ее мать Татьяна Лютаева, всегда упорно утверждала, что ее знаменитая дочка не беременна.

Удивительно, но почти за пять лет артистка так нигде и не «засветилась» с двумя детьми. По сей день никто доподлинно не знает, существует ли на самом деле второй малыш - слухи о своих тайных родов Дитковските не комментирует. Тем не менее, Лютаева минувшей зимой разместила у себя в микроблоге видео, на котором, по ее словам, она вместе с двумя внуками отдыхает в собственном доме на новогодних праздниках. Поклонники решили, что Агния все же воспитывает двух сыновей.