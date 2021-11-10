Дочь Сергея Бодрова рассказала о своих страхах

Дочь трагически погибшего Сергея Бодрова Ольга впервые вышла в свет в прошлом году, сразу же приковав к себе внимание публики. Все ждали от нее успехов в кинематографе из-за ее отца. И минувшем летом девушка блеснула в ленте «Море волнуется раз».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Благодаря проекту режиссера Николая Хомерики Ольга получила приз за главную женскую роль на «Кинотавре». Разумеется, во всех новостях о столь ошеломительном дебюте звездной наследницы был упомянут и Сергей Бодров. Сама Ольга честно призналась, что ей часто приходится отвечать на вопросы по поводу своего отца.

Видео дня

В новом интервью 23-летняя Бодрова рассказала, что очень скучает по родителю. Из-за тоски она даже одно время не хотела посвящать свою жизнь театру и кинематографу. Однако любовь к искусству и амбиции в ней пересилили. Теперь она старается добиться успехов на этом поприще, при этом совершенно не обращая внимания на реакцию окружающих на свою знаменитую фамилия.

«Это не тяжесть, это мои корни. Это моя семья, часть моей жизни, ну а то, что ко мне пристальное внимание, это данность, в которой я живу. Я совершенно не стремлюсь быть в центре внимания. Мне кажется, артист должен играть на сцене и сниматься в кино, а все остальное не обязательно, а узнать о человеке можно через его работу», — поделилась Бодрова с Vogue.

Как отметила Ольга, в последнее время она наблюдает в мире культуры интересную тенденцию. СМИ и обществу, по ее мнению, куда интереснее сами актеры, а не их герои. Как оказалось, такое положение вещей пугает дочь Бодрова.

«В итоге зрители думают не про персонажа, а про то, с кем актер развелся, сколько у него детей, где он живет, сколько метров у него кухня, и меня это пугает. Да, это стало неотъемлемой частью профессии. Но этого профессия не требует», — отметила Бодрова.