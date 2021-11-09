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Актер Стебунов рассказал о звонке пьяного Ефремова за несколько дней до ДТП

Газета.Ru
27 минут назад

Актер и друг Михаила Ефремова Иван Стебунов вспомнил, как тот звонил ему пьяный за несколько дней до смертельного ДТП. Об этом пишет StarHit.

Стебунов рассказал о звонке Ефремова незадолго до ДТП
Фото: InstagramInstagram

«Я понял, что пружина сжимается, что он уже долго не выходил из этого состояния, было плохое предчувствие. Позвонил его доктору, наехал, мол, почему тот ничего не предпринимает», — поделился Стебунов.

По мнению артиста, Ефремов — не алкоголик, а труженик, который «вкалывал с утра до вечера», чтобы прокормить шестерых детей. Стебунов предположил, что актер ушел в запой из-за смерти двух дорогих ему женщин — матери и актрисы Галины Волчек, которая «была ему как вторая мать».

«Все понимали, что с ним что-то происходит. Он сидел за кулисами в тяжелейшем состоянии, говорил: «Все, Вань, умерли все те, кто мог мне замечания делать». Эти две смерти привели к состоянию раздрая, и он пытался уйти от реальности.», — резюмировал Стебунов.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Ранее актриса Татьяна Васильева пожалела сидящего в тюрьме Ефремова.

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