"У меня нет ничего": Слуцкая о своей пенсии

«Единственный минус, что так рано становятся чемпионами, я вижу в том, что после того, как ты отсоревновался, отвыступал, какое-то количество лет ты востребован, а потом наступает момент, когда ты должен либо работать головой, либо еще что-то делать. И каждый из нас, кто достиг результата в спорте, оказывается перед выбором: а что делать дальше?», - сказала Слуцкая, отметив, что люди, которые с раннего детства профессионально занимаются спортом, как правило, не успевают учиться.