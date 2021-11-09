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"У меня нет ничего": Слуцкая о своей пенсии

Елена Прошина
49 минут назад

Фигуристка Ирина Слуцкая в YouTube-шоу «Антонимы» рассказала, что не получает пенсию от государства, так как не является олимпийской чемпионкой.

"У меня нет ничего": Слуцкая о своей пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моя пенсия — ноль рублей ноль копеек. Пенсия есть у олимпийских чемпионов, я же дважды призер Олимпиады. У меня нет ничего, только моя голова и какой-то опыт», — сказала Слуцкая.

По ее словам, нет ничего плохого в том, что сейчас олимпийскими чемпионами становятся в 15-летнем возрасте.

«Единственный минус, что так рано становятся чемпионами, я вижу в том, что после того, как ты отсоревновался, отвыступал, какое-то количество лет ты востребован, а потом наступает момент, когда ты должен либо работать головой, либо еще что-то делать. И каждый из нас, кто достиг результата в спорте, оказывается перед выбором: а что делать дальше?», - сказала Слуцкая, отметив, что люди, которые с раннего детства профессионально занимаются спортом, как правило, не успевают учиться.

По ее словам, можно продолжать кататься, и некоторые спортсмены делают это достаточно долго – до 40 и даже 50 лет. Можно участвовать в различных телевизионных проектах и шоу. Но рано или поздно все это закончится. И с чем-то нужно жить дальше.

Она добавила, что из спорта нужно уходить тогда, когда «ты понимаешь, что все сделал, что мог».

Слуцкая рассказала, что более пяти лет назад основала школу фигурного катания Ирины Слуцкой, которая находится в Московской области. Помимо этого она проводит мастер-классы, в том числе в регионах, а также дважды в год проводит ледовые сборы для фигуристов.

Шоу-бизнес,Ирина Слуцкая,
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