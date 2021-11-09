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Кудрявцева сняла апартаменты за полмиллиона рублей в сутки

Алиса Селезнёва
42 минуты назад

Телеведущая Лера Кудрявцева, проводящая отпуск в США, поселилась в апартаментах, минимальная стоимость которых за сутки составляет 490 тыс. рублей. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Кудрявцева сняла апартаменты за полмиллиона рублей в сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что Лера Кудрявцева получила неожиданный отпуск на фоне приостановки съемок шоу «Секрет на миллион» и слухов о закрытии программы. Телеведущая предпочла уехать из России и еще в начале ноября улетела в Майами.

Там Лера Кудрявцева отметила Хеллоуин, встретилась с друзьями и сестрой. Она поделилась впечатлениями от поездки в соцсетях, не уточнив при этом, где именно живет.

Однако в одном из видео, которое выложила телеведущая, можно увидеть надпись Trump Royale. Стоимость апартаментов, которые арендовала Кудрявцева, по данным «ФедералПресс», начинается от 490 тыс. рублей и доходит до 1,1 млн рублей.

При этом неясно, какую именно квартиру сняла звезда, так как она не показывает апартаменты, предпочитая делиться с поклонниками фотографиями города и моря.

Ранее Лера Кудрявцева не появилась на шоу «Звезды сошлись», которое ведет вместе с Антоном Привольновым. Источники отмечали, что причиной стал сложный график съемок телеведущей.

Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,
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