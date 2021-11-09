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Моргенштерна и Элджея снова обвинили в пропаганде наркотиков

Елена Прошина
51 минуту назад

Рэперов Моргенштерна и Элджея могут снова наказать за пропаганду наркотиков. Как сообщает Telegram-канал Mash, в Зюзинский суд Москвы поступил протокол об административном нарушении в отношении ООО «Раймс мьюзик» — недавно лейбл выпустил клипы «Виски на завтра» Алишера и Hello Kitty Элджея.

Моргенштерна и Элджея снова обвинили в пропаганде наркотиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если в суде удастся доказать факт нарушения по ч.1.1 ст.6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотиков с использованием интернета»), то организацию могут оштрафовать на сумму от 1 до 1,5 млн рублей. Также компании грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, что в июне Моргенштерна признали виновным по административному делу по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств») из-за треков «Розовое вино 2» и Family. Зюзинский суд назначил рэперу штраф в 100 тысяч рублей.

Элджей же стал фигурантом полицейской проверки после заявления о содержании в песнях артиста информации о запрещенных веществах. Сейчас материалы административного дела уже поступили в суд.

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