Слуцкая: моя пенсия — ноль рублей, ноль копеек

«Моя пенсия — ноль рублей ноль копеек. Это раньше — откатаешься, тебе, может, 15 тысяч рублей и дадут. Пенсия есть у олимпийских чемпионов, я же призер дважды. У меня нет ничего, только голова и какой-то опыт», — пожаловалась Слуцкая в YouTube-шоу «Антонимы».