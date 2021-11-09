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Ирина Слуцкая призналась, что ее пенсия составляет «ноль рублей ноль копеек»

Слово и Делоиещё 3
48 минут назад

Известная фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что не получает государственную пенсию. Знаменитость заявила, что ей приходится обеспечивать себя самостоятельно.

Слуцкая: моя пенсия — ноль рублей, ноль копеек
Фото: ТАССТАСС

По словам Слуцкой, основной доход ей приносит собственная спортивная школа. Ее фигуристка открыла после завершения карьеры в большом спорте.

«Моя пенсия — ноль рублей ноль копеек. Это раньше — откатаешься, тебе, может, 15 тысяч рублей и дадут. Пенсия есть у олимпийских чемпионов, я же призер дважды. У меня нет ничего, только голова и какой-то опыт», — пожаловалась Слуцкая в YouTube-шоу «Антонимы».

Бывшая спортсменка также отметила, что сейчас ее внимание больше сосредоточено на здоровье. Несколько лет назад медики поставили ей диагноз «васкулит».

Шоу-бизнес,Ирина Слуцкая,
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