Слуцкая: моя пенсия — ноль рублей, ноль копеек

Известная фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что не получает государственную пенсию. Знаменитость заявила, что ей приходится обеспечивать себя самостоятельно.
По словам Слуцкой, основной доход ей приносит собственная спортивная школа. Ее фигуристка открыла после завершения карьеры в большом спорте.
«Моя пенсия — ноль рублей ноль копеек. Это раньше — откатаешься, тебе, может, 15 тысяч рублей и дадут. Пенсия есть у олимпийских чемпионов, я же призер дважды. У меня нет ничего, только голова и какой-то опыт», — пожаловалась Слуцкая в YouTube-шоу «Антонимы».
Бывшая спортсменка также отметила, что сейчас ее внимание больше сосредоточено на здоровье. Несколько лет назад медики поставили ей диагноз «васкулит».