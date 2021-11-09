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Собчак попросила прощения у россиян

Мария Иванова
1 час назад

Журналистика Ксения Собчак в эфире выпуска «Пусть говорят», посвященного ее дню рождению, попросила прощения у недовольных ею россиян и напомнила, что живет для себя. Выпуск ток-шоу опубликован на YouTube.

Собчак попросила прощения у россиян
Фото: ТАССТАСС

В беседе с ведущим Дмитрием Борисовым Собчак рассказала, что у нее нет одного главного врага - «скорее, они берут количеством, а не качеством». После этого Борисов предложил ей попросить прощения у россиян, которых она могла «вольно или невольно обидеть».

«Дорогие зрители <…>, которые наблюдают меня столько лет. Я хочу искренне попросить у вас прощения за то, что я вам не нравлюсь, за то, что я вас раздражаю, за то, что я не всегда соответствую вашим представлениям о том, каким должен быть публичный человек. Простите меня за то, что я не всегда делаю то, что вы бы ожидали», - заявила она.

Собчак попросила зрителей принять, что она «живет свою жизнь для себя».

«Человек приходит один и уходит один, и жить свою жизнь он должен не для вас, дорогие зрители, а для себя», - подчеркнула она.

Также Собчак рассказала, что через десять лет, в 50, надеется иметь небольшой медиахолдинг, заниматься любимой профессией и продолжать делать журналистские расследования, репортажи, фильмы и интервью.

«Потом мне будет 80 и я буду женский Владимир Владимирович Познер», - заключила она.

Собчак уже не раз обращалась к своим хейтерам. В одном из постов она заявила, что «верующие, феминистки, власть и оппозиция, большинство и меньшинство», - все «ловят ее, но не могут поймать».

«Вы питаетесь моими скандалами. Вы хотите расправиться со мной, не понимая, что я – ось вашего существования. Обсуждение и осуждение меня – у вас в крови. Это кровь, которая позволяет вам жить. Вы любите меня. Вы любите меня! Даже если ненавидите», - писала она.

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Шоу-бизнес,Дмитрий Борисов,Владимир Познер,Ксения Собчак,
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