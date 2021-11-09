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Собчак сразила пользователей «плохой» шуткой

Елена Прошина
1 час назад

Острую шутку Ксении Собчак оценили в Сети. Комментарий телеведущей и блогера менее чем за сутки собрал более трехсот лайков и ряд одобрительных комментариев, сообщает URA.RU.

Собчак сразила пользователей «плохой» шуткой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание «Медуза» (признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента на территории РФ) запустило конкурс, приуроченный к юбилею КВН, на самую плохую шутку в социальной сети Instagram. В челлендже приняла участие и телеведущая Ксения Собчак.

«Территория ваша — попа заграницы, а не наши просторы земли русской», — предложила свою шутку Собчак.

Пользователи положительно отреагировали на комментарий телеведущей.

«Очень тонкая шутка, Ксения Анатольевна», - написала одна из пользовательниц.

Некоторые комментаторы посчитали, что эта шутка слишком мягкая для эпатажной ведущей.

«Вы можете жестче», - написали Собчак.

Ранее блогер и телеведущая Ксения Собчак рассказала о запуске нового Telegram-канала, в котором она планирует общаться с подписчиками на личные темы.

Отмечается, что канал будет закрытым, а попасть в него можно будет только после заполнения специальной анкеты.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,РИА Ura.ru,
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