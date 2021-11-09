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Гузеева прервала молчание после конфликта с хейтерами

Елена Прошина
1 час назад

Актриса Лариса Гузеева прервала молчание после того, как ее раскритиковали за пропаганду вакцинации. Телеведущая опубликовала в Instagram фотографию снегиря и дополнила ее оптимистичным высказыванием.

Гузеева прервала молчание после стычки с хейтерами
Фото: InstagramInstagram

«В детстве их было много, потом разом все куда-то делись. Птицы возвращаются, значит, все у нас будет хорошо. Всем счастья!», — написала она.

Мимо публикации не прошли певица Слава и актриса Алика Смехова, которые поддержали Гузееву.

«Мне страшно»: Гузеева обратилась к поклонникам из больницы

Напомним, что 26 октября перенесшую COVID-19 Гузееву раскритиковали пользователи соцсетей, которые увидели в ее постах пропаганду вакцинации. Телеведущей пришлось ответить на негативные комментарии.

«Особая ненависть и злоба к людям публичным, в частности, к моим коллегам Наде Бабкиной, Александру Васильеву, ну и как без меня… Людоеды, остановитесь, мы не делаем за счет государства пластические операции, притворяясь больными, мы не получаем денег за то, что лежим в больнице, и я не собираюсь никого агитировать прививаться», — написала она.

После этого Гузеева почти две недели не публиковала фотографии в своем Instagram.

Шоу-бизнес,Александр Васильев,Лариса Гузеева,Алика Смехова,
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