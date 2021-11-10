Джигурда: Ефремова могли шантажировать после смертельного ДТП

"Трижды он просил меня перестать доказывать его невиновность, несмотря на то, что у меня на руках было и есть заключение смелого эксперта Юрия Макеева, который с научной точки зрения доказывал факт того, что не Михаил Ефремов сидел за рулем. Более того, перед заседанием Мосгорсуда заключение эксперта Юрия Макеева было в деле Михаила Ефремова", - рассказывает артист.