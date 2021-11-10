Джигурда: Ефремова могли шантажировать после смертельного ДТП

Актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда в беседе с ФАН рассказал о своих отношениях с артистом Михаилом Ефремовым, сейчас отбывающим тюремное заключение за смертельное ДТП.
По словам Джигурды, он не был близко знаком с артистом, но после аварии пришел к выводу о его невиновности и старался помочь, предоставляя адвокатов.
"Трижды он просил меня перестать доказывать его невиновность, несмотря на то, что у меня на руках было и есть заключение смелого эксперта Юрия Макеева, который с научной точки зрения доказывал факт того, что не Михаил Ефремов сидел за рулем. Более того, перед заседанием Мосгорсуда заключение эксперта Юрия Макеева было в деле Михаила Ефремова", - рассказывает артист.
Однако, говорит Джигурда, его, эксперта и адвокатов на решающее заседание Мосгорсуда не пустили приставы.
"Потом Михаил в настоятельной форме просил меня не вмешиваться", — рассказал артист.
По мнению Джигурды, Ефремова могли шантажировать.
"Некие силы ставят его в определенные условия, которые, видимо, настолько жесткие, что он вынужден их выполнять ценой потери здоровья, отбывания срока в колонии", — уверен актер, настаивающий, что у него есть доказательства невиновности Ефремова.
8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии N4 в Белгородской области. Ранее актер Иван Стебунов рассказал о звонке пьяного Ефремова за несколько дней до ДТП.