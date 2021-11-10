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Джигурда заявил, что Ефремова могли шантажировать после смертельного ДТП

Газета.Ruиещё 3
59 минут назад

Актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда в беседе с ФАН рассказал о своих отношениях с артистом Михаилом Ефремовым, сейчас отбывающим тюремное заключение за смертельное ДТП.

Джигурда: Ефремова могли шантажировать после смертельного ДТП
Фото: Евгений Биятов/Михаил Воскресенский/РИА «Новости»Евгений Биятов/Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

По словам Джигурды, он не был близко знаком с артистом, но после аварии пришел к выводу о его невиновности и старался помочь, предоставляя адвокатов.

"Трижды он просил меня перестать доказывать его невиновность, несмотря на то, что у меня на руках было и есть заключение смелого эксперта Юрия Макеева, который с научной точки зрения доказывал факт того, что не Михаил Ефремов сидел за рулем. Более того, перед заседанием Мосгорсуда заключение эксперта Юрия Макеева было в деле Михаила Ефремова", - рассказывает артист.

Однако, говорит Джигурда, его, эксперта и адвокатов на решающее заседание Мосгорсуда не пустили приставы.

"Потом Михаил в настоятельной форме просил меня не вмешиваться", — рассказал артист.

По мнению Джигурды, Ефремова могли шантажировать.

"Некие силы ставят его в определенные условия, которые, видимо, настолько жесткие, что он вынужден их выполнять ценой потери здоровья, отбывания срока в колонии", — уверен актер, настаивающий, что у него есть доказательства невиновности Ефремова.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии N4 в Белгородской области. Ранее актер Иван Стебунов рассказал о звонке пьяного Ефремова за несколько дней до ДТП.

Шоу-бизнес,Юрий Макеев,Иван Стебунов,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,Никита Джигурда,ФСИН,Мосгорсуд,
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