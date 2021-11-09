Ксения Собчак хочет родить второго ребенка в браке с Константином Богомоловым

Собчак накануне празднования дня рождения дала большое интервью Дмитрию Борисову. Откровения теледивы решили показать в двух выпусках программы «Пусть говорят». Один эпизод уже вышел в эфире Первого канала. Экс-ведушая реалити-шоу «Дом-2» рассказывала не только о работе, но и о личной жизни.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Блогер планировала масштабное празднование на юбилей, но все отменила после смертельной аварии в Сочи. Собчак находилась в машине, которая вылетела на полосу для встречного движения и врезалась в легковой автомобиль. Один человек погиб, сама знаменитость не пострадала.

В беседе с Борисовым Собчак сообщила, что хотела бы снова стать матерью. В настоящее время она не беременна, но если это случится — будет рада.

«Будет — значит будет. Я бы, наверное, хотела да. Я очень изменила свое мнение об этом всем после рождения Платона», — заявила Собчак в эфире.