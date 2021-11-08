Успенская ответила на претензии автору хита «По полюшку»

Любовь Успенская ответила на обвинения и угрозы судом автору хита «По полюшку» Наталье Лапиной. В Instagram певица написала, что имеет с актрисой смежные права на произведение.
«В договоре, который был подписан с Натальей Лапиной отражено, что я получаю смежные права на песню: на возможность исполнять песню и получать за ее исполнение (в придуманной мной версии) и за прослушивание аудиторией этой версии деньги. Также я могу использовать фонограмму, чтобы вернуть себе хотя бы часть средств за покупку этой композиции. С имеющихся прав, которые есть у артиста никто никогда ни в каком случае и ни в какой стране автору не выплачивает вознаграждения, поскольку у первого смежные права, а у второго авторские», — написала Успенская.
По словам певицы, выплаты по АП производит Российское авторское общество или любое другое выбранное автором, но Лапина не имеет выстроенных отношений ни с одним из них, поэтому и не получает денег.
«Я никаким образом ни помочь, ни препятствовать отношению автора и авторского общества не могу, у меня свои смежные права. И согласно подписанному договору я могу исполнять песню где и когда угодно и никто, даже Лапина ни в коем случае ни при какой погоде не может мне этого запретить. Более того, автору даже лучше, если песня чаще звучит. Он получает больше денег через АО. Но не через меня. У меня авторских прав в управлении нет. Других комментариев в отношении этого договора давать не планирую. Тему конфликта считаю несущественной. Мое имя чисто».
Также Успенская прокомментировала ошибку в титрах — Лапину не указали в качестве автора песни «По полюшку» в эфире «Первого канала» в программе «Три Аккорда», когда ее исполняла певица.
«Всю информацию об авторах и названии песни мы предоставляем каналу. То, что выходит в эфир с ошибками — техническая неточность редакции. У меня своих телеканалов нет, и я не контролирую другие».