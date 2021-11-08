Успенская ответила на претензии автору хита «По полюшку»

«Я никаким образом ни помочь, ни препятствовать отношению автора и авторского общества не могу, у меня свои смежные права. И согласно подписанному договору я могу исполнять песню где и когда угодно и никто, даже Лапина ни в коем случае ни при какой погоде не может мне этого запретить. Более того, автору даже лучше, если песня чаще звучит. Он получает больше денег через АО. Но не через меня. У меня авторских прав в управлении нет. Других комментариев в отношении этого договора давать не планирую. Тему конфликта считаю несущественной. Мое имя чисто».