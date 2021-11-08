В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

Успенская ответила на претензии автору хита «По полюшку»

Елена Прошина
1 час назад

Любовь Успенская ответила на обвинения и угрозы судом автору хита «По полюшку» Наталье Лапиной. В Instagram певица написала, что имеет с актрисой смежные права на произведение.

Успенская ответила на претензии автору хита «По полюшку»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В договоре, который был подписан с Натальей Лапиной отражено, что я получаю смежные права на песню: на возможность исполнять песню и получать за ее исполнение (в придуманной мной версии) и за прослушивание аудиторией этой версии деньги. Также я могу использовать фонограмму, чтобы вернуть себе хотя бы часть средств за покупку этой композиции. С имеющихся прав, которые есть у артиста никто никогда ни в каком случае и ни в какой стране автору не выплачивает вознаграждения, поскольку у первого смежные права, а у второго авторские», — написала Успенская.

По словам певицы, выплаты по АП производит Российское авторское общество или любое другое выбранное автором, но Лапина не имеет выстроенных отношений ни с одним из них, поэтому и не получает денег.

«Я никаким образом ни помочь, ни препятствовать отношению автора и авторского общества не могу, у меня свои смежные права. И согласно подписанному договору я могу исполнять песню где и когда угодно и никто, даже Лапина ни в коем случае ни при какой погоде не может мне этого запретить. Более того, автору даже лучше, если песня чаще звучит. Он получает больше денег через АО. Но не через меня. У меня авторских прав в управлении нет. Других комментариев в отношении этого договора давать не планирую. Тему конфликта считаю несущественной. Мое имя чисто».

Также Успенская прокомментировала ошибку в титрах — Лапину не указали в качестве автора песни «По полюшку» в эфире «Первого канала» в программе «Три Аккорда», когда ее исполняла певица.

«Всю информацию об авторах и названии песни мы предоставляем каналу. То, что выходит в эфир с ошибками — техническая неточность редакции. У меня своих телеканалов нет, и я не контролирую другие».

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители