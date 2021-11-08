«МХАТ не должен ни копейки»: В театре рассказали о договоренности с Бузовой

МХАТ не должен Бузовой ни копейки, заявил Кехман

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Новый генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман, после прихода которого был отменен спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой, заявил, что театр не должен певице ни копейки, пишет ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Бузовой за два спектакля якобы обещали 446 тыс. рублей. Сама Бузова в эфире телеканала НТВ сообщила, что представители театра не выходят с ней на связь, и она, будучи человеком, соблюдающим «закон во всех отношениях», будет «решать это обстоятельство уже со своим адвокатом».

«Певица, которая говорит, что МХАТ ей должен денег, просто лукавит. МХАТ не должен ей абсолютно ни одной копейки», - заявил в свою очередь Кехман.

По его словам, в настоящее время есть два договора на исполнение будущих спектаклей. Так как спектакли отменены, акт выполненных работ не был подписан, и формально театр ничего певице не должен.

Ранее МХАТ имени Горького перенес на неопределенный срок показ спектакля «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой в связи с «плохими продажами билетов». Бузова сообщила также, что отменен и дополнительный спектакль 23 декабря. По ее мнению, заявление о плохих продажах – ложь, а спектакль отменили, потому что Кехмана не устаивает ее кандидатура.