Актер Смолкин поддержал заявление Моргенштерна о Дне Победы

Актер Борис Смолкин, известный многим по сериалу "Моя прекрасная няня", поддержал Моргенштерна касательно темы Дня Победы. Рэпер ранее усомнился в необходимости устраивать пышные торжества каждое 9 мая, сообщает Teleprogramma.pro.

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73-летний актер не видел выступления Алишера, однако он заметил, что согласен с его словами, но только если "правильно их понял".

"Это не только день гордости за великую победу, но также и день памяти и скорби", - считает Смолкин.

Согласно воспоминаниям актера, в его семье, "где погибали во время войны, и пережили блокаду, широко отмечали этот день". Артист отметил, что его родные-фронтовики молча садились за стол 9 мая и немного выпивали.

"Честно говоря, никаких криков "Ура!" не было", - подчеркнул Смолкин.

Неоднозначное заявление было сделано Моргенштерном в интервью Ксении Собчак. Он сказал, что не понимает, зачем праздновать День Победы, которая произошла 76 лет назад, и тратить на это государственные средства. Однако многие не разделили мнение музыканта, и в Сети началась травля рэпера. В итоге Алишер принес извинения за свои слова и подчеркнул, что фраза была вырвана из контекста, обвинив в скандале СМИ.