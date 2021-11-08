Легендарный шпагат Волочковой оказался дешевой фальшивкой

45-летняя прима прославилась своей растяжкой, которую она привыкла демонстрировать при каждом удобном и неудобном случае. Но, как выяснилось, Анастасия Волочкова сильно преувеличила свои таланты с помощью фоторедакторов.

Несколько дней назад знаменитая танцовщица отправилась в отпуск, а значит в ее личном микроблоге поклонники теперь могут вновь лицезреть любимое зрелище. Вид полуголой Анастасии в бикини уже давно стал привычным для преданных поклонников, которые всегда с большим нетерпением ждут, когда же блондинка исполнит свой очередной легендарный шпагат.

Хвастаться растяжкой Анастасия Волочкова готова не только на пляже, но и в довольно неожиданных местах. Например, артистка питает особую страсть к перилам, что вселяет в сердца ее фанатов особенный трепет, ведь нередко их любимица широко раздвигает ноги, даже несмотря на риск получить серьезную травму.

Вот только выяснилось, что бывшая прима Большого театра не столь бесстрашна, как кажется на первый взгляд. Недавно в Сети появился ролик, на кадрах которого запечатлена самая настоящая афера… Как выяснилось, нередко Волочковой приходится идти на хитрость, прибегая к помощи крепких мужчин, которые, собственно, и удерживают звездную балерину на узких перилах. Затем снимки обрабатываются при помощи фотошопа и вуаля – человек, страхующий Анастасию, попросту исчезает с фото. На выходе – эффектный шпагат, который артистка якобы выполнила исключительно при помощи собственных сил.