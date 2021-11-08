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Лобода объяснила отказ выступать на Украине

Елена Прошина
1 час назад

Певица Светлана Лобода рассказала, почему на время отказалась от выступлений на Украине. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале телеведущей Марии Ефросининой.

Лобода объяснила отказ выступать на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в 2017 году у артистки был запланирован концерт в одесском клубе «Ибица», только он был сорван. После этого Лобода не давала сольных выступлений на Украине до августа 2021 года.

«Люди, которые собрались под "Ибицей", начали бросать [дымовые] шашки и устраивать драки. Не впускали людей, которые заходили в клуб», — поделилась воспоминаниями певица.

По ее словам, ситуация произошла из-за конфликта с «влиятельным человеком» из Одессы. После инцидента Светлана и ее команда приняли решение временно отказаться от сольных выступлений на территории Украины, однако певица продолжила приезжать на корпоративы. Она объяснила решение тем, что переживала за безопасность поклонников.

Напомним, в 2017 году сообщалось, что одесский концерт Лободы сорвали националисты. Тогда радикалы высказывались об исполнительнице как о «любительнице российского рубля». Ее также обвинили в том, что своими выступлениями в России она «поддерживает агрессора».

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