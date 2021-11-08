Директор Серова рассказал о состоянии певца после выписки

Состояние заразившегося коронавирусом певца Александра Серова показывает положительную динамику и улучшается. Как заявил директор музыканта Александр Федорков, в ближайшее время его могут выписать из больницы, сообщает «Газета.ru».
Как отметил менеджер, Серов уже вернулся к работе.
Напомним, что музыканта госпитализировали в больницу 9 октября. Тогда появилась информация, что 67-летний Серов находится в очень тяжелом состоянии из-за обширного поражения легких. В частности, продюсер Андрей Разин заявлял, что из-за инфекции у певца были поражено 80% легких, а на фоне этого развилась дыхательная недостаточность II степени.
Позднее продюсер Игорь Крутой призвал своих поклонников молиться за здоровье исполнителя. Композитор подчеркнул, что Серов является ярым противником прививок и не стал проходить вакцинацию от коронавируса.
При этом первые новости о выписке певца из госпиталя появились еще 21 октября — тогда СМИ со ссылкой на одного из администраторов музыканта сообщили, что здоровье Серова в полном порядке.