Директор Серова рассказал о состоянии певца после выписки

Состояние заразившегося коронавирусом певца Александра Серова показывает положительную динамику и улучшается. Как заявил директор музыканта Александр Федорков, в ближайшее время его могут выписать из больницы, сообщает «Газета.ru».

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Как отметил менеджер, Серов уже вернулся к работе.

Напомним, что музыканта госпитализировали в больницу 9 октября. Тогда появилась информация, что 67-летний Серов находится в очень тяжелом состоянии из-за обширного поражения легких. В частности, продюсер Андрей Разин заявлял, что из-за инфекции у певца были поражено 80% легких, а на фоне этого развилась дыхательная недостаточность II степени.

Позднее продюсер Игорь Крутой призвал своих поклонников молиться за здоровье исполнителя. Композитор подчеркнул, что Серов является ярым противником прививок и не стал проходить вакцинацию от коронавируса.