Макеева раскрыла стоимость купленного жилья в Турции

Актриса Анастасия Макеева рассказала о тратах на жилье в Аланье. Она сравнила стоимость недвижимости в Турции с ценами на квартиры в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
На днях стало известно, что артистка вместе с мужем бизнесменом Романом Мальковым переехали в Аланью. Фанатов актриса уверила, что театр не бросит и в Россию будет прилетать.
Отмечается, что в Турции женщина приобрела сразу три квартиры. В одной из которых расположилась вместе с мужем и пасынком. Двухуровневая недвижимость находится в многоэтажке в 800 метрах от моря.
«В Москве приобрела квартиру в панельном доме в прошлом году. Здесь за эти деньги купила двухуровневую квартиру в 250 квадратов. Кроме того, я вложилась в другую недвижимость на уровне стройки и уже заработала. Мы являемся представителями сразу нескольких интересных компаний, которые здесь занимаются недвижимостью. Собственно, давайте быть соседями и уже сегодня жить в комфорте, а не завтра или послезавтра», — заявила Макеева.