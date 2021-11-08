Макеева раскрыла стоимость купленного жилья в Турции

«В Москве приобрела квартиру в панельном доме в прошлом году. Здесь за эти деньги купила двухуровневую квартиру в 250 квадратов. Кроме того, я вложилась в другую недвижимость на уровне стройки и уже заработала. Мы являемся представителями сразу нескольких интересных компаний, которые здесь занимаются недвижимостью. Собственно, давайте быть соседями и уже сегодня жить в комфорте, а не завтра или послезавтра», — заявила Макеева.