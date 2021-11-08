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Макеева раскрыла стоимость купленного жилья в Турции

Елена Прошина
28 минут назад

Актриса Анастасия Макеева рассказала о тратах на жилье в Аланье. Она сравнила стоимость недвижимости в Турции с ценами на квартиры в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.

Макеева раскрыла стоимость купленного жилья в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На днях стало известно, что артистка вместе с мужем бизнесменом Романом Мальковым переехали в Аланью. Фанатов актриса уверила, что театр не бросит и в Россию будет прилетать.

Отмечается, что в Турции женщина приобрела сразу три квартиры. В одной из которых расположилась вместе с мужем и пасынком. Двухуровневая недвижимость находится в многоэтажке в 800 метрах от моря.

«В Москве приобрела квартиру в панельном доме в прошлом году. Здесь за эти деньги купила двухуровневую квартиру в 250 квадратов. Кроме того, я вложилась в другую недвижимость на уровне стройки и уже заработала. Мы являемся представителями сразу нескольких интересных компаний, которые здесь занимаются недвижимостью. Собственно, давайте быть соседями и уже сегодня жить в комфорте, а не завтра или послезавтра», — заявила Макеева.

Ранее актриса сообщила, что долгое время не могла определиться, где именно купить жилье. Среди возможных вариантов были Кипр, Испания, Италия, Греция, Болгария и даже Индия. Однако ее выбор пал на Турцию, где, как оказалось, она приобрела жилплощадь еще год назад.
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