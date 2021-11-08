Гаркалина экстренно прооперировали

Российскому актеру Валерию Гаркалину провели экстренную операцию. Как сообщает «КП» со ссылкой на собственный источник, несколько дней назад в груди 67-летнего артиста начал скапливаться воздух, который стал давить на легкие.

Врачи успешно откачали воздух и жидкость из полости диафрагмы, которые ухудшали и без того тяжелое состояние Гаркалина.

По словам источника издания, состояние артиста все еще остается тяжелым — заболевший COVID-19 Гаркалин находится в реанимации на аппаратах ИВЛ и ЭКМО.

Напомним, что Гаркалина с коронавирусом доставили в московскую больницу № 40 в Коммунарке 2 октября. Инфекция развивается на фоне хронического заболевания — атеросклероза сосудов. В прошлом актер перенес два инфаркта, а также операцию по шунтированию сердца.

Позднее в СМИ появилась информация, что медики оценивают состояние актера Валерия Гаркалина как крайне тяжелое. Сообщалось, что сатурация у Гаркалина упала до 40%, а в его крови есть маркеры воспаления, которые говорят об угрозе развития тромбозов.