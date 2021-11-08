Шаляпин пожаловался на бесполезность доставшихся от жены квартир

Прохор Шаляпин заявил, что от купленных его умершей женой четырех квартир в Москве нет никакой пользы. Об этом артист рассказал в эфире программы «Однажды...» на телеканале НТВ.
Отмечается, что недвижимость в Москве канадская миллионерша Татьяна Клаудиа Дэвис приобрела полтора года назад и оформила их на Шаляпина. Однако певец пока не может ими воспользоваться, несмотря на то, что является фактическим хозяином апартаментов.
«Я не могу их сдать пока, потому что у меня нет денег на ремонт. Я абсолютно бедный человек, у меня ничего особо нету, я живу в рабоче-крестьянском, заводском районе на окраине Москвы», — объяснил артист.
Ранее Шаляпин жаловался, что ему приходится тратить немалые средства на оплату коммуналки в московских квартирах, записанных на него супругой. По словам певца, на их содержание у него уходит порядка 60 тыс. рублей в месяц.
«Эти квартиры не имеют отношения к браку и нашему контракту. Я надеюсь, что все будет хорошо. Мне ни от кого ничего не надо. Но и своего мы тоже не отдадим. Квартиры покупались на мое имя, потому что Татьяна — гражданка Канады. Я плачу за них коммунальные платежи. Около 60 тыс. рублей в месяц», — подчеркнул Шаляпин.
Артист в очередной раз отметил, что не планирует бороться за наследство покойной жены. Хотя, по его словам, юристы говорят о хорошей перспективе в этом вопросе.