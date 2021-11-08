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Шаляпин пожаловался на бесполезность доставшихся от жены квартир

Елена Прошина
1 час назад

Прохор Шаляпин заявил, что от купленных его умершей женой четырех квартир в Москве нет никакой пользы. Об этом артист рассказал в эфире программы «Однажды...» на телеканале НТВ.

Шаляпин пожаловался на бесполезность доставшихся от жены квартир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что недвижимость в Москве канадская миллионерша Татьяна Клаудиа Дэвис приобрела полтора года назад и оформила их на Шаляпина. Однако певец пока не может ими воспользоваться, несмотря на то, что является фактическим хозяином апартаментов.

«Я не могу их сдать пока, потому что у меня нет денег на ремонт. Я абсолютно бедный человек, у меня ничего особо нету, я живу в рабоче-крестьянском, заводском районе на окраине Москвы», — объяснил артист.

Ранее Шаляпин жаловался, что ему приходится тратить немалые средства на оплату коммуналки в московских квартирах, записанных на него супругой. По словам певца, на их содержание у него уходит порядка 60 тыс. рублей в месяц.

«Эти квартиры не имеют отношения к браку и нашему контракту. Я надеюсь, что все будет хорошо. Мне ни от кого ничего не надо. Но и своего мы тоже не отдадим. Квартиры покупались на мое имя, потому что Татьяна — гражданка Канады. Я плачу за них коммунальные платежи. Около 60 тыс. рублей в месяц», — подчеркнул Шаляпин.

Артист в очередной раз отметил, что не планирует бороться за наследство покойной жены. Хотя, по его словам, юристы говорят о хорошей перспективе в этом вопросе.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,НТВ,
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