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Шаляпин пожаловался на "подкаты" пенсионерок

Газета.Ru
1 час назад

Певец Прохор Шаляпин признался, что ему проще в отношениях с «девушками постарше». В эфире программы «Однажды…» на НТВ он рассказал, как к нему на концертах «подходят кадриться» пожилые женщины «с надеждой, с огоньком в глазах».

Шаляпин пожаловался на "подкаты" пенсионерок
Фото: Анатолий Ломохов/Global Look PressАнатолий Ломохов/Global Look Press

«Я удивился один раз. Прихожу в зал, подходит ко мне одна, еле на ногах стоит, совсем в возрасте уже и говорит: «Прохор, ты со своей бабкой-то развелся уже?» — поделился Шаляпин.

Артист вспомнил, как во время своего концерта в доме престарелых он подумал, что попал на конкурс красоты. По его словам, все пенсионерки накрасились, надели модную одежду и украшения. Шаляпин посмеялся над своими предпочтениями и отметил большое количество шуток на эту тему, которые его, однако, «нисколько не задевают».

Ранее Прохор Шаляпин заглянул в гости к 78-летней вдове Армена Джигарханяна.

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