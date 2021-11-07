У больного Домогарова коронавирус не обнаружили

Актер Александр Домогаров недавно сообщил поклонникам, что приболел, однако не назвал диагноз и не стал делиться подробностями своего состояния.

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Сейчас разгар пандемии, поэтому подписчики всерьез заволновались – не заразился ли 58-летний Домогаров коронавирусом?

Сам актер, как оказалось, тоже решил получить ответ на данный вопрос. Он сдал ПЦР-тест и поделился его результатами в микроблоге.

«Ребята! Тест отрицательный. Лечимся дальше!».

Фолловеры порадовались за своего кумира, но и посоветовали бдительности не терять – тесты иногда выдают ошибочный результат.

«Хорошая новость. Выздоравливайте», «Слава Богу!!! Крепкого здоровья вам. Ура! Хотя расслабляться рано. Бывают и лжеотрицательные, и лжеположительные!», «Выздоравливайте. Здоровье - это самое главное. На остальное можно заработать».

Александр Домогаров сейчас находится в длительном творческом отпуске. Он временно ушел из театра Моссовета. Поскольку причиной ухода являются серьезные разногласия с художественным руководителем, непонятно, вернется ли Домогаров в родной театр спустя время, или уже нет.