Макеева планирует зарабатывать сдачей квартир в Турции

Анастасия Макеева недавно рассказала, что они с супругом перебрались в Турцию и она организует там некий бизнес. Как стало известно, речь идет, в частности, о сдаче нескольких квартир в аренду.
По одной из них, той, где сейчас Анастасия живет с супругом и пасынком, она даже сделала видеоэкскурсию для подписчиков.
Макеева сказала, что инвестиции в жилье в Турции – дело очень прибыльное, - пишет СтарХит.
«Это приносит бабло! Очень приятно», — говорит Макеева.
Актриса также рассказала, что уже собирается законно сдавать в аренду одну из квартир паре или семье с ребенком.
Анастасия добавила, что планирует зиму провести в Турции, поскольку там сейчас очень тепло, «в отличие от Москвы». Под запись ас камеры актриса отправилась плавать в море.
«Вода такая теплая! А в Москве сейчас девять градусов», — сообщила Макеева.
Актриса Анастасия Макеева и ее супруг Роман Мальков, прославившийся судебными процессами по неуплате алиментов на детей от первого брака, еще в сентябре прошлого года приобрели двухэтажную квартиру в Аланье И вот лишь теперь Макеева сообщила об этом публично.