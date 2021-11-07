Макеева планирует зарабатывать сдачей квартир в Турции

Анастасия Макеева недавно рассказала, что они с супругом перебрались в Турцию и она организует там некий бизнес. Как стало известно, речь идет, в частности, о сдаче нескольких квартир в аренду.

Фото: Instagram Instagram

По одной из них, той, где сейчас Анастасия живет с супругом и пасынком, она даже сделала видеоэкскурсию для подписчиков.

Макеева сказала, что инвестиции в жилье в Турции – дело очень прибыльное, - пишет СтарХит.

«Это приносит бабло! Очень приятно», — говорит Макеева.

Актриса также рассказала, что уже собирается законно сдавать в аренду одну из квартир паре или семье с ребенком.

Анастасия добавила, что планирует зиму провести в Турции, поскольку там сейчас очень тепло, «в отличие от Москвы». Под запись ас камеры актриса отправилась плавать в море.

«Вода такая теплая! А в Москве сейчас девять градусов», — сообщила Макеева.